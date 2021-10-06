Video Yaşam Doğu’ya kar erken geldi
Doğu’ya kar erken geldi

Doğu’ya kar erken geldi

06.10.2021 | 10:12

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OTOMATİK OYNAT

Trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı | Video 02:00
Trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı | Video 06.10.2021 | 11:05
Ehliyetsiz sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı | Video 00:31
Ehliyetsiz sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı | Video 06.10.2021 | 11:05
Yavru kedi için iş makinesi devreye girdi: Toprağı 6 metre kazıp kurtardılar | Video 03:33
Yavru kedi için iş makinesi devreye girdi: Toprağı 6 metre kazıp kurtardılar | Video 06.10.2021 | 09:54
İçki içtiği arkadaşını, Beni öldürmezsen adam değilsin deyince vurdu | Video 00:55
İçki içtiği arkadaşını, "Beni öldürmezsen adam değilsin" deyince vurdu | Video 06.10.2021 | 10:13
Doğu’ya kar erken geldi 00:36
Doğu’ya kar erken geldi 06.10.2021 | 10:12
Sultangazi’de aracın kurşunlandığı anlar kamerada | Video 01:15
Sultangazi’de aracın kurşunlandığı anlar kamerada | Video 06.10.2021 | 09:41
Yaban domuzları İstanbul’da şehre indi | Video 01:17
Yaban domuzları İstanbul’da şehre indi | Video 06.10.2021 | 09:54
Muğla’da orman yangını 00:43
Muğla'da orman yangını 06.10.2021 | 09:56
İstanbul Kağıthane’de bir kişinin yaralandığı akraba kavgası kamerada 03:10
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Diyarbakır’da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı 03:26
Diyarbakır'da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı 06.10.2021 | 08:42
Sel, ikinci kez Kastamonu’yu vurdu, bazı köylere ulaşım kesildi | Video 07:16
Sel, ikinci kez Kastamonu'yu vurdu, bazı köylere ulaşım kesildi | Video 06.10.2021 | 08:54
Ataşehir’de yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına operasyon | Video 04:07
Ataşehir’de yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına operasyon | Video 06.10.2021 | 08:54
Kafeye ateş açan saldırganı bekçiler etkisiz hale getirdi | Video 02:08
Kafeye ateş açan saldırganı bekçiler etkisiz hale getirdi | Video 06.10.2021 | 08:54
Konya’da dehşet! Şehir eşkıyaları hastane bastı! O anlar kamerada | Video 01:56
Konya'da dehşet! Şehir eşkıyaları hastane bastı! O anlar kamerada | Video 06.10.2021 | 09:06
Yüksekova’da ’Düşünen Maymun’ figürlü kayalık şaşırtıyor | Video 01:00
Yüksekova’da 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık şaşırtıyor | Video 06.10.2021 | 08:54
Malatya’da polisten filmleri aratmayan cinayet operasyonu | Video 04:29
Malatya'da polisten filmleri aratmayan cinayet operasyonu | Video 06.10.2021 | 08:54
Muğla’da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 00:40
Muğla’da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 06.10.2021 | 09:02
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada | Video 02:07
Bursa'da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada | Video 06.10.2021 | 08:54
Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu | Video 01:05
Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu | Video 06.10.2021 | 08:54
Mersin’de hurda fabrikasında yangın 01:53
Mersin'de hurda fabrikasında yangın 06.10.2021 | 08:42

Doğu illerinde kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Güne karla uyanan vatandaşlar karın bu yıl erken yağdığını söylediler.

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