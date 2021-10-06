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OTOMATİK OYNAT
02:00
Trafikte kavga ettiği motokuryeyi çekiçle kovaladı | Video 06.10.2021 | 11:05
00:31
Ehliyetsiz sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı | Video 06.10.2021 | 11:05
03:33
00:55
00:36
Doğu’ya kar erken geldi 06.10.2021 | 10:12
01:15
Sultangazi’de aracın kurşunlandığı anlar kamerada | Video 06.10.2021 | 09:41
01:17
Yaban domuzları İstanbul’da şehre indi | Video 06.10.2021 | 09:54
00:43
Muğla'da orman yangını 06.10.2021 | 09:56
03:10
İstanbul Kağıthane'de bir kişinin yaralandığı akraba kavgası kamerada 06.10.2021 | 08:42
03:26
Diyarbakır'da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı 06.10.2021 | 08:42
07:16
Sel, ikinci kez Kastamonu'yu vurdu, bazı köylere ulaşım kesildi | Video 06.10.2021 | 08:54
04:07
Ataşehir’de yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına operasyon | Video 06.10.2021 | 08:54
02:08
Kafeye ateş açan saldırganı bekçiler etkisiz hale getirdi | Video 06.10.2021 | 08:54
01:56
Konya'da dehşet! Şehir eşkıyaları hastane bastı! O anlar kamerada | Video 06.10.2021 | 09:06
01:00
Yüksekova’da 'Düşünen Maymun' figürlü kayalık şaşırtıyor | Video 06.10.2021 | 08:54
04:29
Malatya'da polisten filmleri aratmayan cinayet operasyonu | Video 06.10.2021 | 08:54
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02:07
Bursa'da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada | Video 06.10.2021 | 08:54
01:05
Kaldırımda silahla öldürülmüş olarak bulundu | Video 06.10.2021 | 08:54
01:53
Mersin'de hurda fabrikasında yangın 06.10.2021 | 08:42
Doğu illerinde kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Güne karla uyanan vatandaşlar karın bu yıl erken yağdığını söylediler.