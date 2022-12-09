Video Yaşam Doktoru darp edip, sekretere hakaret ettiler! Acil serviste yaşanan arbede kamerada | Video
Doktoru darp edip, sekretere hakaret ettiler! Acil serviste yaşanan arbede kamerada | Video

Doktoru darp edip, sekretere hakaret ettiler! Acil serviste yaşanan arbede kamerada | Video

09.12.2022 | 14:55

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Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde doktoru darp, sekretere ise hakaret eden baba ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Acil serviste yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün Ortahisar ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servisine gelen Nazife Ç.'nin muayenesini yapan doktor Arslan Kalay, hastasını serum takılması için müşahede alanına yönlendirdi. Yönlendirmenin bağırarak yapıldığını iddaa eden Nazife Ç.'nin eşi Taşkın Ç. ve oğlu Doğuş Ç. ile doktor Arslan Kalay ve sekreter Gülcan Birinci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor Arslan Kalay, hastasının eşi ve oğlu tarafından başından hafif şekilde yaralandı. Hasta yakınlarının ve güvenlik görevlilerinin müdahale sonucu Taşkın Ç. ve oğlu Doğuş Ç. doktor odasından çıkartılırken, 'beyaz kod' verilmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Doktor Arslan Kalay'ı darp edip, sekreter Gülcan Birinci'ye hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan arbede hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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