Video Yaşam Dolandırdıkları parayı, başkasının hesabına yatırıp çektirmeye çalıştılar | Video

Dolandırdıkları parayı, başkasının hesabına yatırıp çektirmeye çalıştılar | Video

Dolandırdıkları parayı, başkasının hesabına yatırıp çektirmeye çalıştılar | Video
07.09.2021 | 11:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda gözaltı | Video 01:57
İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda gözaltı | Video 07.09.2021 | 13:50
Kamyonetin arkasına bağladıkları atları acımasızca koşturdular | Video 01:16
Kamyonetin arkasına bağladıkları atları acımasızca koşturdular | Video 07.09.2021 | 13:50
200 kilometre sürüklendiler! Ayancık’ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde | Video 03:51
200 kilometre sürüklendiler! Ayancık’ta sel sularının denize sürüklediği tomruklar Samsun sahillerinde | Video 07.09.2021 | 13:34
Avcılar’da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada | Video 01:50
Avcılar’da karısını döven esnafa linç girişimi kamerada | Video 07.09.2021 | 13:22
Pendik’te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı | Video 00:50
Pendik’te çatıya çıkan genç, öğrencilerin geçtiği yola tuğla fırlattı | Video 07.09.2021 | 13:19
İstanbul’da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı | Video 03:09
İstanbul’da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı | Video 07.09.2021 | 13:18
Motokurye gibi davranan şahısların oto hırsızlık teşebbüsü kamerada | Video 04:42
Motokurye gibi davranan şahısların oto hırsızlık teşebbüsü kamerada | Video 07.09.2021 | 11:46
Dolandırdıkları parayı, başkasının hesabına yatırıp çektirmeye çalıştılar | Video 00:44
Dolandırdıkları parayı, başkasının hesabına yatırıp çektirmeye çalıştılar | Video 07.09.2021 | 11:46
Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti | Video 01:41
Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti | Video 07.09.2021 | 11:15
Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 02:00
Barışmayan eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 07.09.2021 | 11:15
Torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 00:32
Torbacılar arasında film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 07.09.2021 | 11:15
Sular çekildi, Augusta Antik Kenti gün yüzüne çıktı | Video 04:56
Sular çekildi, Augusta Antik Kenti gün yüzüne çıktı | Video 07.09.2021 | 10:55
İstanbul’da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı 00:40
İstanbul’da kadın cinayeti: Eşini öldüren koca kendi başına sıktı 07.09.2021 | 10:57
Kadıköy’de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat böyle kavga ettiler | Video 00:45
Kadıköy’de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat böyle kavga ettiler | Video 07.09.2021 | 10:55
Bin 500 kişilik düğünde, yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı | Video 05:23
Bin 500 kişilik düğünde, yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı | Video 07.09.2021 | 10:44
Otomobil yoldan çıktı, cadde savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 01:09
Otomobil yoldan çıktı, cadde savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 07.09.2021 | 10:44
Ekmek kuyruğundaki ’yan bakma’ tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü | Video 01:05
Ekmek kuyruğundaki 'yan bakma' tartışmasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü | Video 07.09.2021 | 10:44
Geri geri gelen midibüs işyerine böyle girdi | Video 01:10
Geri geri gelen midibüs işyerine böyle girdi | Video 07.09.2021 | 10:44
Kaza yapan sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler | Video 01:28
Kaza yapan sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler | Video 07.09.2021 | 10:21
İstanbul’da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi | Video 02:53
İstanbul’da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi | Video 07.09.2021 | 10:21

Mersin'de bir vatandaşın üzerine dolandırdıkları 70 bin lirayı yatırıp, çektirmeye çalışan 3 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı. Vatandaşın ihbarıyla suçüstü yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü arayan bir vatandaş, banka hesabına bilgisi dışında 70 bin lira para yatırıldığını ve parayı çekerek, kendilerine vermesini isteyen 2 şahsın olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen Yandol Büro Amirliği ekipleri, müştekinin ihbar ettiği banka şubesinde önlem aldı. Bir süre sonra müştekiyle bankaya gelen şüpheli G.T.'yi gözaltına alan ekipler, daha sonra ise yaptığı çalışmalarda onunla birlikte hareket eden Ö.E ve S.E'yi de yakaladı.

Yapılan detaylı incelemelerde şahısların, Edirne Uzunköprü ilçesinde ikamet eden M.A. isimli vatandaşı kendilerini 'polis' olarak tanıtarak 70 bin lirayı dolandırdıkları ve yakalanmamak için başka birinin hesabına parayı aktardıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA