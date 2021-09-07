Dolandırdıkları parayı, başkasının hesabına yatırıp çektirmeye çalıştılar | Video

Mersin'de bir vatandaşın üzerine dolandırdıkları 70 bin lirayı yatırıp, çektirmeye çalışan 3 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı. Vatandaşın ihbarıyla suçüstü yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'nü arayan bir vatandaş, banka hesabına bilgisi dışında 70 bin lira para yatırıldığını ve parayı çekerek, kendilerine vermesini isteyen 2 şahsın olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen Yandol Büro Amirliği ekipleri, müştekinin ihbar ettiği banka şubesinde önlem aldı. Bir süre sonra müştekiyle bankaya gelen şüpheli G.T.'yi gözaltına alan ekipler, daha sonra ise yaptığı çalışmalarda onunla birlikte hareket eden Ö.E ve S.E'yi de yakaladı.

Yapılan detaylı incelemelerde şahısların, Edirne Uzunköprü ilçesinde ikamet eden M.A. isimli vatandaşı kendilerini 'polis' olarak tanıtarak 70 bin lirayı dolandırdıkları ve yakalanmamak için başka birinin hesabına parayı aktardıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.