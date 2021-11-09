Dolandırıcı Nuri son işinde de yakayı ele verdi! Tam 85 kez yakalandı ama...

Ankara'da esnafı canından bezdiren ve akılalmaz yöntemlerle dolandıran Nuri Ş., 1 değil 2 değil tam 85 kez polis tarafından yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden kısa süre önce çıkan zanlı, ATV motor satan işyerinden denemek için aldığı motorla gezintiye çıktı. Bu sırada kendisini polisin durdurduğunu öne sürerek telefonla aradığı esnaftan fatura kesmesini isteyen Nuri Ş., aynı yöntemle 4 esnafı dolandırdı. Nuri Ş.'nin son durağı ise yine cezaevi oldu.