Dolandırıcı Nuri son işinde de yakayı ele verdi! Tam 85 kez yakalandı ama...

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:02
00:50
Vahap Seçer'den basına sansür 09.11.2021 | 15:36
00:23
Konya'da belediye otobüsü şarampole uçtu: 17 yaralı 09.11.2021 | 15:28
00:07
Otoların dikiz aynalarında saçını tarayarak hırsızlık yaptı 09.11.2021 | 15:19
02:44
02:12
Son dakika: Kemalpaşa Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 09.11.2021 | 14:50
01:31
Kamyon, virajı alamayınca uçuruma yuvarlandı; 1'i ağır 3 yaralı 09.11.2021 | 13:50
03:00
Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü! | Video 09.11.2021 | 13:48
03:59
Tartıştığı sevgilisini zorla arabaya bindirip şiddet uyguladı! | Video 09.11.2021 | 13:21
04:53
Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış 09.11.2021 | 13:25
04:55
Cani koca karısını şarj kablosuyla bağlayıp darp etti! | Video 09.11.2021 | 11:45
06:20
Kuzey marmara otoyolu'nda kaza; Otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı 09.11.2021 | 11:14
05:17
2 metrelik foseptikler tehlike saçıyor! 09.11.2021 | 10:44
00:50
Antalya'da işyeri önündeki bıçaklama kamerada 09.11.2021 | 10:42
05:01
Ambalajsız keklerde ölümcül risk! | Video 09.11.2021 | 10:45
04:56
E-ticaret uygulamasına üye oldu; 75 bin lira dolandırıldı 09.11.2021 | 10:35
05:59
İstanbul'da makas atanlara 11 ayda 35 milyon lira ceza kesildi! 09.11.2021 | 10:27
17:53
04:40
Rize'de minibüsün çarptığı kadın bugün son yolculuğuna uğurlandı 09.11.2021 | 10:11
04:08
Taksim Meydanı’nda denetim: Yaya yoluna giren kuryelere ceza yağdı 09.11.2021 | 09:15
Ankara'da esnafı canından bezdiren ve akılalmaz yöntemlerle dolandıran Nuri Ş., 1 değil 2 değil tam 85 kez polis tarafından yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden kısa süre önce çıkan zanlı, ATV motor satan işyerinden denemek için aldığı motorla gezintiye çıktı. Bu sırada kendisini polisin durdurduğunu öne sürerek telefonla aradığı esnaftan fatura kesmesini isteyen Nuri Ş., aynı yöntemle 4 esnafı dolandırdı. Nuri Ş.'nin son durağı ise yine cezaevi oldu.