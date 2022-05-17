Dolandırıcı ortağı “Şaka Dolarları” yakalattı | Video

İstanbul'da "Lojistik - Para Transferi" yapan Irak uyruklu Majid Mukdad Al Naji; Dubai'den adına gönderilen 999 bin 550 doları (15.5 milyon lira) çekmeleri için ortağını ve iki çalışanını Fatih Kapalıçarşı'da bulunan bir döviz bürosuna gönderdi. Üç kişi; döviz bürosundan teslim aldıkları dövizleri siyah renkli bir sırt çantasına doldurdu. Yine siyah renkli bir başka sırt çantasına da Eminönü'nden "Sahte" düşüncesiyle satın aldıkları şaka dolarlarını yerleştiren üç suç ortağı, yolda aynı renk ve aynı model çantaları değiştirdi. Kendisine teslim edilen çantadaki dövizlerin üzerindeki "Geçersizdir" yazısını gören patron Majid Mukdad Al Naji, ortağından ve iki çalışanından şikayetçi olunca inceleme başlatıldı ve gerçek ortaya çıktı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alınan üç suç ortağı "Gasp ve Dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Soruşturma; İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı olan Kemal Paşa Mahallesi'nde "Lojistik - Para Transferi" sektöründe faaliyet yürütülen bir iş yerinin sahibi olan Irak uyruklu Majid Mukdad Al Naji'nin (43), 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Emniyeti'ne başvurmasıyla açıldı. Mağdur Majid Mukdad Al Naji, Dubai'den adına gönderilen 999 bin 550 dolar (15.5 milyon lira) dövizi çekmeleri için Irak uyruklu ortağı Fıras Hameed Kareem (38) ve yine Irak uyruklu çalışanları Abdullah Nabeel Mohammed (27) ile Murad Abdullah Mohamedali'yi (27) saat 12.30 sıralarında Beyazıt'a bağlı Kapalıçarşı'da bulunan bir döviz bürosuna dövizleri teslim almak üzere gönderdiğini ifade etti. Majid Mukdad Al Naji şikayetinde; ortağı ve iki çalışanının siyah renkli bir sırt çantasıyla kendisine bir milyon 125 bin 500 dolar getirdiklerini fakat paraların tamamının üzerinde "Geçersizdir" ibaresinin bulunduğunu söyledi.

EMİNÖNÜ'NDEN ŞAKA DOLARLARI SATIN ALDILAR

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri; olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı. Açılan "Gasp ve Dolandırıcılık" soruşturması kapsamında çok sayıda iş yerinin güvenlik kamera görüntüsü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından toplandı ve titizlikle incelendi.

Majid Mukdad Al Naji'nin ortağı ile iki çalışanının, Beyazıt'a bağlı Kapalıçarşı'da bulunan döviz bürosundan dövizleri teslim aldıktan sonra iş yeri istikametinde yaya olarak yürüdükleri; arkalarında para dolu çantanın birebir aynısını taşıyan başka bir kişinin daha olduğu belirlendi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; mağdur Majid Mukdad Al Naji'nin ortağı ve iki çalışanı, içerisinde bir milyon 125 bin 500 doların olduğu çanta ile içerisine Eminönü'nden "Sahte" düşüncesiyle satın aldıkları şaka dolarlarını yerleştirdikleri çantayı yolda değiştirdi.

999 BİN 550 DOLAR EVLERİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Mağdur Majid Mukdad Al Naji'nin ortağı Fıras Hameed Kareem, çalışanı Abdullah Nabeel Mohammed ve gerçek dövizleri aldığı tespit edilen Irak uyruklu diğer çalışanı Murad Abdullah Mohamedali, aynı gün Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Kocatepe Mahallesi'ndeki ikamet adreslerinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda; mağdur Majid Mukdad Al Naji'ye ait 999 bin 550 dolar ele geçirilerek muhafaza altına alındı ve sahibine teslim edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç suç ortağı "Gasp ve Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.