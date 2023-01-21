Dolandırıcılar 47 milyon lirayı harcayamadan polise yakalandı | Video
Şanlıurfa polisi tarafından 4 ay süren çalışmada dolandırıcılara büyük darbe vuruldu. Şanlıurfa merkezli 11 ilde farklı zamanlarda iki operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplam 61 şahıs gözaltına alırken 47 milyon 450 bin liralık dolandırıcılıkların da önüne geçmiş oldu.
DÜĞMEYE 4 AY ÖNCE BASILDI
Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İletişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik eylül ayında başlattığı çalışmada kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şüpheli şahısların, vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Eylül ayında planlı bir şekilde başlayan ve 4 ay süren Atıcı Evi operasyonlarında Şanlıurfa merkezli Çorum, Yalova, Bursa, Antalya, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul ve Giresun'da bazı adreslere baskınlar düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 39 şüpheli şahıstan 37'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
47 MİLYON LİRALIK DEV DOLANDIRICILIK ÖNLENDİ
Aynı soruşturmanın devamında 20 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 44 ekip ve 136 personelin katılımıyla 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Bu operasyonda şahısların kullandığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 53 bin 700 Amerikan Doları, 210 bin 800 Türk Lirası, 14 altın bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 adet dizüstü bilgisayar, 79 adet telefon, 65 adet telefon sim kartı, 33 adet flaş bellek, 2 adet hard disk, 5 adet hafıza kartı, 4 adet sim kart bloğu, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Toplam 61 şüphelinin yakalandığı çalışmada şüpheli şahıslarca dolandırılmaya çalışılan vatandaşların 47 milyon 450 bin Türk Lirası zararları önlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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