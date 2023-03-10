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Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak

Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak "Kredin bitti, sigortanda bakiyen kaldı" deyip dolandırdılar" | Video

10.03.2023 | 10:41

Bursa’da polisin Bakiye 1 adını verdiği dolandırıcılık operasyonunda 5 ildeki 23 banka müşterisini "Kredin bitti. Ancak hayat sigortasında paran kaldı. Onu iade edeceğiz" diye kandıran ve ele geçirdikleri şifre vasıtasıyla hesaplarını boşaltan 18 kişilik şebeke çökertildi.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir banka müşterisi hesaplarındaki 40 bin liranın başka hesaplara aktarıldığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Bakiye 1 operasyonuna start verdi. 5 ay devam eden fiziki ve teknik takip sonucu 18 kişilik şebeke çökertildi.

Şebeke üyelerinin TC kimlik numaralarını ve telefonlarını ele geçirdikleri banka müşterilerini, "Kredi ödemelerin bitti. Hayat sigortasından sana para iadesi yapacağız. Bankada bakiyen kaldı. Ancak bankacılık işlemleri için şifreni tuşlaman lazım" diyerek aradılar. Şifreleri, bilgisayarlarına kurdukları özel program sayesiyle melodiden deşifre eden şebeke daha sonra internet bankacılığı üzerinden bu kişilerin hesaplarını boşalttılar. Bursa'nın yanısıra İstanbul, İzmir, Siirt ve Zonguldak'ta 23 mağdur Bursa Polisi'ne başvurdu. İletişim yoluyla dolandırıcılık yapan 18 kişi 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Bakiye-1 operasyonunda, 18 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 10 bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca, 30 cep telefonu, 260 hat, 66 banka ve kredi kartı, 500 adet uyuşturucu hap ve 40 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerin ele geçirdikleri para ile aldıkları düşünülen 5 araca ve banka hesaplarına el konuldu.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Siber uzmanlar, şifrelerin paylaşılmamasını isterken, "Bankaların kurumsal telefon numaraları haricinde sizi arayan kimse ile işlem yapmayın. İnternet bankacılığı işlemleri için şifrelerinizi belirli periyotlarla değiştirin. İşlem için iki aşamalı güvenlik sistemlerini kullanın" dediler.

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