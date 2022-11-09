Dolandırıcıların kooperatif oyunu! 200 milyon liralık vurgun | Video

Ankara’da kurdukları kooperatif üzerinden 200 milyon lira vurgun yapan suç örgütünün yönetimi akıllara durgunluk verdi. Dolandırıcılar, kooperatif üzerinden çalışmaları durma noktasına gelen inşaat firmalarına daire karşılığında inşaatı tamamlama vaadinde bulunarak bu yöntemle ele geçirdikleri daireleri de birden fazla kişiye sattı. Ev hayali kuran vatandaşlar verilmeyen daireleri için ayaklansa da dolandırıcıların kıvrak zekası vurgunu iki katına çıkardı. Ekonomi krizi, arsa sahibi ile anlaşmazlığı bahane eden dolandırıcılar, başka bölgede bulunan kooperatif yerini mağdurlara göstererek tekrar para aldı. Ankara Asayiş Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla 18 kişi gözaltına alırken Cumhuriyet Başsavcılığı 5 otomobil, 38 arsa, 15 daire ve 7 dükkana tedbir konulması için başvuruda bulundu.