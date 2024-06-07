Video Yaşam Dolandırıcıların yeni yöntemi ‘yapay zeka' teknolojisi | Video
Dolandırıcıların yeni yöntemi ‘yapay zeka' teknolojisi | Video

Dolandırıcıların yeni yöntemi ‘yapay zeka' teknolojisi | Video

07.06.2024 | 12:41

Sosyal Medya Uzmanı Erdem Cırık, yapay zeka son dönemde artan sahte içerikler ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Cırık, özellikle ünlü isimlerin görüntü ve seslerinin yapay zeka yardımıyla klonlanarak sahte reklamlarda kullanıldığını belirtti.

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Yapay zekanın gelişmesiyle dolandırıcılar da yeni yöntemler kullanmaya başladı. Son dönemlerde ise bu teknoloji kullanılarak devlet yetkililerinin ve tanınmış kişilerin sesleri ve görüntüleri taklit edilebiliyor. Dolandırıcılar yapay zeka teknolojisini kullanarak sesini taklit ettikleri kişiler üzerinden gerçek dışı içerikler oluşturuyor. Tanıdığı kişilere güvenen vatandaşlar ise üretilen reklamlarda gördükleri bağlantılara tıklayarak dolandırıcıların ağına düşüyor. Sosyal medya platformlarında kullanılan sahte içerikler ile dolandırıcılar vatandaşları sahte haber sitelerine yönlendiriyor.

DEVLET YETKİLİLERİ TAKLİT EDİLİYOR
Erdem Cırık, son dönemde sosyal medyada sahte içeriklerin arttığını ve kullanıcıları dolandırmak amacıyla yaygın şekilde kullanıldığını ifade ederek, "Araştırmalarımızda, sosyal medyada açtığımız sahte hesaplarla 90'dan fazla sahte reklam tespit ettik. Bu reklamlarda, devlet adamları ve ünlülerin resimleri, videoları ve seslerinin yapay zeka ile klonlandığını gördük" dedi.

Reklamlara tıklayan kullanıcıların sahte haber sitelerine yönlendirildiğini belirten Cırık, "Bu sitelerde manipülatif içerikler üretiliyor. Örneğin, birisinin yüksek kazanç sağladığına dair sahte haberler yapılıyor ve kullanıcılar bu içeriklere inanarak dolandırıcıların tuzağına düşüyorlar" şeklinde konuştu.

"POPÜLER OLAN KİŞİLERİN GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK, KULLANICILARIN GÜVENİ KAZANILIYOR"
Cırık, sahte içeriklerin yapay zeka yardımıyla oluşturulduğunu ve bu nedenle gerçeğe çok yakın göründüğünü dile getirerek "Bu içeriklere tıklayan kullanıcılar, gerçek bir haber okuduklarını sanıyorlar ve en sonunda karşılarına çıkan formları dolduruyorlar. Bu formları dolduran kullanıcıların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor" dedi.

Sahte reklamlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ, Ekrem İmamoğlu, CZN Burak gibi tanınmış kişilerin görsellerinin kullanıldığını belirten Cırık, "Genelde sosyal medyada popüler olan kişilerin görüntüleri kullanılarak, kullanıcıların güveni kazanılıyor" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK HABER SİTELERİNİN İSİMLERİNİ KULLANAMIYORLAR"
Dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, ünlü isimlerin de sosyal medya üzerinden sürekli uyarılarda bulunduğunu belirten Cırık, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Reklama tıkladığınızda, URL yapısını kontrol edin. Gerçek haber sitelerinin isimlerini kullanamıyorlar, bu yüzden sahte linklerle sahte bilgiler sunuyorlar" dedi. Yapay zeka ile üretilen içeriklerin ayırt edilmesinin zor olduğunu aktaran Cırık, "Ancak dikkatli bir incelemeyle, yapay zekanın robotik yapısının farkına varılabilir" şeklinde konuştu.

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