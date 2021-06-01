Video Yaşam Dolandırıcıların yöntemi yine aynı. 1 milyon lira vurgun yaptılar | Video

Dolandırıcıların yöntemi yine aynı. 1 milyon lira vurgun yaptılar | Video

Dolandırıcıların yöntemi yine aynı. 1 milyon lira vurgun yaptılar | Video
01.06.2021 | 14:53

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İstanbul’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp 5 gün içerisinde bir mühendis, bir doktor ve bir de ev hanımını 1 milyon lira dolandıran çete il dışına kaçmak isterken yakalandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Pandemi nedeniyle evlere kapanan vatandaşların peşini dolandırıcılar bırakmıyor. Bilindik numaralarla vatandaşları arayıp kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez 5 günde 1 milyon lira vurgun yaptı. İddiaya göre İstanbul'da aralarında doktor, mühendis ve ev hanımının olduğu 3 kişiyi arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Adınız bir suç örgütüne karıştı operasyon yapacağız paranızın bu sırada bizde güvende olması lazım diyerek vatandaşlardan 1 milyon lira aldılar.

Parayı veren mağdurların bir süre sonra dolandırıldığını anlaması üzerine yaptıkları şikayetle polis herekete geçti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini tek tek inceledi. Sultanbeyli'de bir ev hanımının sokak ortasında dolandırıcılara para verme anına dair görüntülere ulaştı.

İL DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Çalışmaların devamında şüpheli şahısların kimlikleri ve adresleri tek tek tespit edildi. Hemen harekete geçen polis ekipleri şüphelilerden ikisini saklandıkları adreslerde ikisini de il dışına kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şubedeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen bir miktar para mağdur şahıslara teslim edildi. Yetkililer vatandaşların kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi yönünde uyarıyor.

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