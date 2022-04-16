Video Yaşam Dolandırıcılığın böylesi... Sevgili rolü yapan 3 kişinin sahte dolarlarla telefon satın alıp kaçtı! | Video
Dolandırıcılığın böylesi... Sevgili rolü yapan 3 kişinin sahte dolarlarla telefon satın alıp kaçtı! | Video

Dolandırıcılığın böylesi... Sevgili rolü yapan 3 kişinin sahte dolarlarla telefon satın alıp kaçtı! | Video

16.04.2022 | 11:18

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Beylikdüzü’nde sosyal medya üzerinden cep telefonu satışı için yabancı uyruklu şahıslarla anlaşan bir vatandaş, 2 bin 250 dolar verilerek dolandırıldı. Parayı eline alınca sahte olduğunu anlayan şahıs, sevgili gibi gelen biri kadın 3 kişinin olay yerinden hızla kaçtıklarını ve sonrasında polise şikayetçi olduğunu belirtti.

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Olay, 5 Nisan'da Barış Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında gerçekleşti. Bir arkadaşıyla birlikte telefonunu satmak için yabancı uyruklu 3 kişi ile sosyal medya aracılığıyla buluşan Ozan Kaymaz, şahıslar telefonun ücretini dolar yoluyla yapmak isteyince durumdan şüphelenerek paraları kontrol etmek istedi. Şahısların sinirlenerek tepki göstermesiyle aralarında tartışma yaşandı. Daha sonra olay yerine şüpheli şahısların olduğu iddia edilen bir araç geldi. Gelen araca binen şüpheliler kısa sürede kayıplara karıştı. Olayın ardından paraları kontrol eden Ozan Kaymaz, sahte olduklarını anlayınca büyük bir şok yaşadı. Kaymaz, polise ve savcılığa şikayetini bildirirken hırsızların olay yerine geliş anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadığı durum hakkında konuşan Ozan Kaymaz, "Biz sosyal medya aracılığıyla bu şahıslarla telefonumuzu satmak için iletişime geçtik. Buluştuğumuzda ödemeyi dolar ile yapmak istediklerini söylediler ve biz de kabul ettik. Onlar telefonu kontrol ederken biz de paraları kontrol ediyorduk. Paralardan şüphelendik ve sahte olup olmadığını teyit etmek istedik. Bu isteğimizden ötürü aramızda itişme oldu. O esnada bir araç yaklaştı ve araca binerek telefonla birlikte kaçtılar. Arabanın plakasını alamadık. İki bin iki yüz elli dolar kadar bir zararımız var. Durumu savcılığa bildirdik ve şikayetçi olduk. Yaya olarak yanımıza gelmişlerdi. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyete verdik. Gelenler yabancı uyrukluydu ve yanlarında bir de tercüman vardı. İkisi erkek biri kadın olmak üzere üç kişilerdi. İkisi sevgili rolündeydi. Doğru olup olmadığını bilemiyoruz" dedi.

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