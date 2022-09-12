Dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, vatandaşları sahte belgelerle kandırarak, yüksek değerdeki arsalarını, satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandıran şebekeye operasyon düzenledi. 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü/Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandırdıkları, paralarını ödemedikleri veya cüzi miktarda ödeme yaptıkları tespit edilen 13 kişilik organize suç şebekesine operasyon düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıcı şebekesine yönelik olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illeri ile Muğla' nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçelerinde yapılan operasyonda B.K., M.Y., Ö.S., M.Ç., N.T., F.C., G.C., O.Y., M.G., M.F. ve Y.K. kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda suça ilişkin olarak çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, iki adet tabanca ile 52 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden, B.K. M.A. Ö.S. M.Ç. N.T., F.C., G.C., M.G., Y.K. ve O.Y. tutuklanırken, M.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.