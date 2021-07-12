Dolandırılmaktan izlediği haber sayesinde kurtuldu | Video

Adana’da kanser hastası bir kadın kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıranlarla ilgili haberi izlerken, kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayıp parasını kaptırmaktan kurtuldu.

Merkiz Seyhan ilçesinde oturan emekli kanser hastası Nergiz Kurçe (75) evde televizyonda haber izlemeye başladı. Bu sırada haberlerde vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ ya da PKK yalanıyla vatandaşları korkutup para ya da altınlarını alarak dolandıranlarla ilgili haber yayınlandı. Kurçe bu haberi izlerken telefonu çaldı. Kurçe telefonu açınca karşıdaki şahıs kendisinin polis olduğunu söyleyip, adının FETÖ'ye karıştığını bu durumu ortadan kaldırmak için para gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Kurçe, telefondaki şahsın da dolandırıcı olduğunu anlayıp, Türk polisinin kimseden para istemeyeceğini söyleyip "sen polis değil dolandırıcısın" diyerek telefonu yüzüne kapattı. Kurçe, izlediği haber sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Kurçe, "Evde oturmuş televizyonda dolandırıcılık haberi izliyordum. Haberde, dolandırıcılıklara karşı yaşlılara uyarılarda bulunuyorlardı. O sırada benim telefonum çaldı ama numarayı tanımıyorum. Telefonu açıp buyurun dedim, 'merhaba biz emniyetten arıyoruz, sizin bir miktar paranız varmış o konuda yardımcı olmak istiyoruz' dediler. Siz polisseniz benim evimle, arabamla, paramla ne işiniz var dedim. 'Teyze sen anlamıyor musun sizin gibi kimsesiz yaşlılara yardımcı olmak istiyoruz' dedi. Bende dedim ki, bak oğlum çok isabetli zamanda aradın, bende şuan televizyonda dolandırıcılık haberi izliyordum ve size inanmıyorum. Benim akrabam polis onu arıyorum o size dönüş yapsın dedim. Öyle söyleyince çok sinirlendi, 'sen bize inanmıyor musun' dedi. Ben ısrarla, siz polisseniz bu şekilde para istemezsiniz dedim. Aşırı sinirlendi ve senin de emniyet amirinin de diyerek ağıza alınmayacak küfürler etti daha sonra telefonu kapattı. İnsanlarda biraz akıl mantık varsa sakın inanmasınlar. Bayrağımızın altında yaşayan dürüst bir emniyet amiri bize telefonla ulaşmaz, kapımıza gelir öyle açıklama yapar. O an televizyonda o haberi izlememiş olsam yine inanmazdım" dedi.