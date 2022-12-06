“Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video

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Adana merkezli 33 ile düzenlenen operasyonda devre mülk sahiplerini arayıp daha pahalı fiyata satma vaadiyle 125 kişiden 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 57 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı , zanlılardan birinin operasyondan iki gün önce “dolandırılmayın” diye demeç verdiği ortaya çıktı.
Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden Okan O.'nun, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı.
Şüpheli Okan O.'nun röportajda, "Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Okan O.'nun da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.