Video Yaşam “Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video
“Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video

“Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video

06.12.2022 | 10:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Müge Anlı 6 yaşındaki çocuğa şiddet videosuyla çılgına dönmüştü! Derya Örücü’nün eşi tutuklandı 11:06
Son Dakika: Müge Anlı 6 yaşındaki çocuğa şiddet videosuyla çılgına dönmüştü! Derya Örücü'nün eşi tutuklandı 06.12.2022 | 10:52
Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video 00:36
Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video 06.12.2022 | 10:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 11:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 06.12.2022 | 10:23
“Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video 01:45
“Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video 06.12.2022 | 10:16
Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video 02:05
Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video 06.12.2022 | 08:57
Bursa’da daire alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 00:31
Bursa’da daire alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 06.12.2022 | 09:49
Virajı alamayan sürücü, park halindeki otomobile böyle çarptı | Video 00:26
Virajı alamayan sürücü, park halindeki otomobile böyle çarptı | Video 06.12.2022 | 09:49
Şifreli konuşuyorlardı... Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete adliyeye sevk edildi | Video 01:40
Şifreli konuşuyorlardı... Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete adliyeye sevk edildi | Video 06.12.2022 | 09:32
SON DAKİKA: 8 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli yakalandı | Video 00:44
SON DAKİKA: 8 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli yakalandı | Video 06.12.2022 | 09:24
“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi 00:20
“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi 06.12.2022 | 09:23
Tacizciyi 43 kameradan yakaladılar | Video 00:37
Tacizciyi 43 kameradan yakaladılar | Video 06.12.2022 | 09:22
TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | V,deo 03:50
TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | V,deo 06.12.2022 | 08:57
İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video 00:33
İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video 06.12.2022 | 08:56
Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu | Video 01:11
Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu | Video 05.12.2022 | 17:46
Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 00:14
Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 05.12.2022 | 14:19
Alibeyköy’deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 00:19
Alibeyköy'deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 05.12.2022 | 15:57
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:43
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 15:06
Eski nişanlısının öldürdüğü Melike’nin babası: Beni vursun diye kızımın önünde durdum | Video 06:25
Eski nişanlısının öldürdüğü Melike'nin babası: "Beni vursun diye kızımın önünde durdum" | Video 05.12.2022 | 14:33
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 00:55
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 05.12.2022 | 14:58
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 00:41
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:57

Adana merkezli 33 ile düzenlenen operasyonda devre mülk sahiplerini arayıp daha pahalı fiyata satma vaadiyle 125 kişiden 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 57 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı , zanlılardan birinin operasyondan iki gün önce “dolandırılmayın” diye demeç verdiği ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülklerini satmak isteyen 125 kişiyi ağlarına düşürüp, yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları belirlendi. Bu tespitlerin ardından ekipler, Adana merkezli 33 ilde 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 57 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden Okan O.'nun, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

Şüpheli Okan O.'nun röportajda, "Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 57 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Okan O.'nun da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA