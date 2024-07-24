Video Yaşam Dolar ve euroları çalarken suçüstü böyle yakalandılar, ne yapacakları şaşırdılar | Video
Dolar ve euroları çalarken suçüstü böyle yakalandılar, ne yapacakları şaşırdılar | Video

Dolar ve euroları çalarken suçüstü böyle yakalandılar, ne yapacakları şaşırdılar | Video

24.07.2024 | 14:19

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine müşteri gibi gelen kadınlar, kasa arkasındaki çekmeceden 5.500 ABD doları, 2.000 Euro ve 20.000 TL nakit parayı almaya çalışırken suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Cedit mahallesi Turan Güneş caddesi üzerinde bulunan bir parfüm mağazasında gerçekleşti. Müşteri gibi mağazaya gelen şüpheliler parfüm seçme bahanesiyle mağaza sahibini oyalarken diğer kişi emekleyerek kasanın arkasına geçip, çekmecedeki 5.500 ABD doları, 2.000 Euro ve 20.000 TL nakit parayı almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Mağaza sahibi durumu fark ederek, kapıyı kapatıp şüpheli şahısların çıkmasına izin vermedi. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlık yapan şahıslar ve mağaza sahibi arasında çıkan arbededen faydalanan şüpheli bir kişi, olay yerinden kaçmayı başardı.

Mağazadaki sesleri duyan çevredekiler durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık yapan S.P. ve B.P. isimli şüpheli şahısları gözaltına alınırken 1 kişide olay yerinden kaçmayı başardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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