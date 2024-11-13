Dolmabahçe Tüneli'nde İETT otobüsü yandı | Video
Dolmabahçe Tüneli’nde Taksim istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında tünel tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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