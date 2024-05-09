Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” kazası kamerada: Araçların arasında geçerken kendini yerde buldu | Video
Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” atarak seyreden bir motosikletli, önünde bulunan bir araca çarparak takla attı. Metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabilen gencin yaralı olarak kıl payı kurtuldu. Yaşanan feci kaza başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
ARAÇLARIN ARASINDA "MAKAS" ATTI
Ardından hız kesmeden yoluna devam eden motosikletli yine "makas" attığı esnada önündeki araca çarparak yolun kenarına savruldu. Sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak güçlükle durabilen gencin yardımına çarptığı araç sürücüsü ve diğer motosikletliler koştu. Şans eseri hafif yaralı olarak kazayı atlatan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
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