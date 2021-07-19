Video Yaşam Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video

Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video

Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video
19.07.2021 | 12:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı | Video 05:17
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı | Video 19.07.2021 | 13:31
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi | Video 03:24
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi | Video 19.07.2021 | 13:10
Demet Akalın: Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var | Video 06:38
Demet Akalın: "Seda Sayan’a kırgınım ama benim nikah şahidimdi, saygım var" | Video 19.07.2021 | 12:59
İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 02:24
İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 19.07.2021 | 13:05
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı | Video 03:38
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı | Video 19.07.2021 | 13:00
Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi 06:03
"Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi" 19.07.2021 | 12:48
Uludağ'da bir turist, ayı saldırısına uğradı | Video 01:52
Uludağ'da bir turist, ayı saldırısına uğradı | Video 19.07.2021 | 12:59
Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 01:12
Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 19.07.2021 | 12:59
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 02:23
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 19.07.2021 | 12:48
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 03:37
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 19.07.2021 | 12:53
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 07:51
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 19.07.2021 | 11:56
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 04:01
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 19.07.2021 | 12:06
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 05:31
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 19.07.2021 | 12:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 00:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 19.07.2021 | 12:30
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 00:09
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 19.07.2021 | 12:06
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 02:12
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 19.07.2021 | 11:56
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 04:06
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 19.07.2021 | 11:49
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek | Video 04:53
Tosuncuk'un avukatları konuştu: "Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek" | Video 19.07.2021 | 11:47
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 01:58
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 19.07.2021 | 11:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: O videoyu bana da gönder | Video 02:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: "O videoyu bana da gönder" | Video 19.07.2021 | 11:32

Kağıthane’de kural tanımaz bir yolcu, durak dışında indirmediği için şoföre saldırdı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şoföre saldıran yolcu ve çocuklarını yakalayarak gözaltına alırken, şoförün saldırganlardan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün Kağıthane Altınay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dolmuşta bulunan E.Ö. isimli yolcu durak dışında bir bölgede inmek istediğini şoför D.Ü.Ö.'ye söyledi. Şoförün yolcuya, durak dışında yolcu indirmenin yasak olduğunu söylemesiyle tartışma çıktı. Yolcu E.Ö., hareket halindeyken şoföre yönelik küfür edip tehditler savurarak, şoför kabinine yumruk atmaya başladı.

ÇOCUKLARIYLA GELEREK ŞOFÖRÜ DARP ETTİLER
Son durakta dolmuştan inen yolcu E.Ö. daha sonra çocukları M.T.Ö., E.Ö. ve K.Ö. ile tekrar durağa gelerek, ellerindeki kesici aletlerle şoförü D.Ü.Ö.'yü kovalamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran şoför çareyi, durak içerisindeki kendi binalarına kaçmakta buldu. Şoförü darp eden saldırganlar bir süre sonra duraktan ayrıldı. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalayarak polis merkezine götürdü.

ŞOFÖRÜN SALDIRGANLARDAN CANINI ZOR KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA
Kağıthane'de istediği olmayan yolcunun ve yakınlarının şoföre saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoförün durak içerisinde saldırganlardan kaçmaya başladığı daha sonra da durak içerisindeki binaya girdiği görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA