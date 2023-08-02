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Dolmuş sürücüsünü öldürdü, yakalanmamak için bıyık bıraktı, saçını kesti | Video

Dolmuş sürücüsünü öldürdü, yakalanmamak için bıyık bıraktı, saçını kesti | Video

02.08.2023 | 11:07

Adana’da yaklaşık 3 ay önce dolmuş içinde öldürülen sürücünün katil zanlısı yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin yakalanmamak için bıyık bıraktığı, saçını kestiği öğrenildi.

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Olay, 8 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Mehmet Kaçhan (25), yolcu bulunmayan aracıyla sokaktan çıkmaya çalışırken silahlı saldırıya uğradı. Kaçhan, sırt ve boynuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelinin, çeşitli suçlardan 11 kaydı bulunan Emre Bülent A. (29) olduğunu tespit etti. Şüphelinin saklanmış olabileceği çok sayıda adrese baskın yapan polis, bir süre sonuca ulaşamadı. Son olarak şüphelinin Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirleyen polis, operasyon düzenledi. Tanınmamak için saçını kestirip, bıyığını uzattığı öğrenilen şüpheli son baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, eşine mesaj attığını öğrenmesi üzerine Kaçhan'ı buluşmak için olayın yaşandığı sokağa çağırdığını, çıkan tartışmanın ardından kaçmaya çalışınca da tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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