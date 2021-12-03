Dolmuşçuluk yapan ailelerin sıra kavgası: 1'i ağır, 8 yaralı | Video

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DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde dolmuşçuluk yapan iki ailenin bireyleri arasında çıkan sıra kavgasında 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, kavga, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, dün öğle saatlerinde Hazro ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Dolmuşçuluk yapan Dolan ve Dağaçar ailelerinin bireyleri arasında çıkan sıra tartışması, kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır bir yaralı, buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
İlçede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.