Dolmuşta 'maske kavgası' kamerada | Video
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir vatandaş bindiği dolmuşta şoförün ve bazı yolcuların maske takmadığını görünce uyarmak istedi ama aldığı tepki sonrasında sözlü tartışma yaşandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde maske takmayan vatandaş, “Bu sizi ilgilendirmez, işinize bakın” diyerek tepki gösterdi.
Olay, Akyazı ilçesinde bir dolmuşta meydana geldi. Korona virüs tedbirleri maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Bu kapsamda bir yolcu bindiği dolmuşta şoför ve bazı yolcuların maske takmadığını görünce uyarmak istedi. Uyarı sonrasında maske takmayan kişiler tarafından tepki görünce şoke oldu. Maske takmaları konusunda uyarı yapan vatandaş o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Diğer yolcularında duruma tepki göstermesi sonrasında maske takmayan vatandaş, "Bu sizi ilgilendirmez, işinize bakın, karakol orada gidin karakola gidin" diyerek tepki gösterdi ve cep telefonu tarafından kayıt alındığını görünce maskesini taktı.