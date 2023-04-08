Dolmuşta patates poşetinde eroin çıktı, kaçan şüpheli yakalandı | Video
Adana’da polisi görünce dolmuştan kaçan bir kişi trafik polisi tarafından yakalanırken, zanlının patates poşetinin içinden 1 kilogramdan fazla eroin çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İfadesi alınan şüpheli Murat B., uyuşturucu maddeyi satmak için tanımadığı birinden satın aldığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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