Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir | Video

Diyarbakır'da 4. seviye yangın eğitmeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Narin, yangın tüpleriyle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Narin, “Yangın tüpünün sadece bulunması, bulundurulması yetmiyor, aynı zamanda periyodik bakımlarının da yılda 2 kez yetkili firmalarca yapılması gerekiyor. Bakımı yapılmayan yangın tüpleri işlevsiz bir durumda ve yangınları söndürmez” dedi.