Video Yaşam Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir | Video
Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir | Video

Dolu olduğunu düşündüğünüz yangın tüpü sizi yarı yolda bırakabilir | Video

31.12.2021 | 15:13

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Diyarbakır'da 4. seviye yangın eğitmeni, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mehmet Narin, yangın tüpleriyle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Narin, “Yangın tüpünün sadece bulunması, bulundurulması yetmiyor, aynı zamanda periyodik bakımlarının da yılda 2 kez yetkili firmalarca yapılması gerekiyor. Bakımı yapılmayan yangın tüpleri işlevsiz bir durumda ve yangınları söndürmez” dedi.

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