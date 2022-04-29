Video Yaşam Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video

Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video

29.04.2022 | 16:55

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Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli Rampalarında etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolu beyaza bürüdü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı sürücüleri zor durumda bırakırken karayolu beyaza bürüdü. Bazı sürücüler yağış nedeniyle ilerleyemediği için araçlarını park etmek zorunda kaldı. O anlar sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur sonrası su birikintileri oluştu.

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