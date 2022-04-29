Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 16:55
02:19
01:27
01:00
Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü! Çığlıklar kaçışmalar | Video 29.04.2022 | 15:46
02:01
Yaya geçidinde otomobil çarpmıştı. 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber | Video 29.04.2022 | 15:29
00:26
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video 29.04.2022 | 15:29
00:59
02:06
Bağcılar'da çatı katında korkutan yangın | Video 29.04.2022 | 15:05
00:45
Ardahan'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 29.04.2022 | 14:42
01:45
110 bin trafik ekibi sahada! SABAH, helikopterli denetime katıldı | Video 29.04.2022 | 14:19
01:50
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 29.04.2022 | 14:14
01:58
Bataryası şişen telefon patladı! O anlar kamerada | Video 29.04.2022 | 13:12
01:44
Tuzla’da fabrikada şiddetli patlama! Fabrika alevlere teslim oldu | Video 29.04.2022 | 14:03
01:58
Bataryası şişen telefon böyle patladı | Video 29.04.2022 | 13:21
01:42
05:14
İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı | Video 29.04.2022 | 12:56
00:59
150 bin liralık takı çalıp, güvenlik kameralarını kırmaya çalıştılar | Video 29.04.2022 | 12:55
00:57
Market arabasında duran çantayı böyle çaldı | Video 29.04.2022 | 13:01
01:42
Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli Rampalarında etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolu beyaza bürüdü.
Dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur sonrası su birikintileri oluştu.