Video Yaşam Dolu yağışı kazaları beraberinde getirdi, Siverek beyaza büründü | Video
Dolu yağışı kazaları beraberinde getirdi, Siverek beyaza büründü | Video

Dolu yağışı kazaları beraberinde getirdi, Siverek beyaza büründü | Video

17.02.2024 | 15:22

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken kazaları da beraberinde getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinden sonra dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı şehir merkezi ve Siverek-Diyarbakır karayolunda etkili oldu.

Siverek-Diyarbakır karayolunu kullanan sürücüler zor anlar yaşarken, kayganlaşan yolda kazalar meydana geldi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da kaçak sigara operasyonu: 6 tutuklama | Video 01:01
Aksaray'da kaçak sigara operasyonu: 6 tutuklama | Video 17.02.2024 | 15:57
Halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı: 8 yaralı | Video 03:53
Halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı feci kazada can pazarı: 8 yaralı | Video 17.02.2024 | 15:52
Dolu yağışı kazaları beraberinde getirdi, Siverek beyaza büründü | Video 01:42
Dolu yağışı kazaları beraberinde getirdi, Siverek beyaza büründü | Video 17.02.2024 | 15:22
Kütahya’da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 00:18
Kütahya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:52
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı | Video 00:55
Namaz ile dalga geçip sosyal medyada paylaştı | Video 17.02.2024 | 15:00
Filistin için Küresel Eylem Günü | Video 02:42
Filistin için "Küresel Eylem Günü" | Video 17.02.2024 | 14:45
Sivas’ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video 03:00
Sivas'ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video 17.02.2024 | 14:40
Kars’ta polis hırsız kovalamacası kamerada | Video 00:40
Kars’ta polis hırsız kovalamacası kamerada | Video 17.02.2024 | 14:18
Pendik’teki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:33
Pendik'teki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 17.02.2024 | 14:15
Kahramanmaraş’ta boş müstakil evde yangın | Video 02:04
Kahramanmaraş'ta boş müstakil evde yangın | Video 17.02.2024 | 14:09
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 00:38
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:09
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video 01:37
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video 17.02.2024 | 14:02
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 01:14
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 17.02.2024 | 13:13
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 01:56
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 17.02.2024 | 13:11
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 00:46
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 17.02.2024 | 12:37
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:05
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 17.02.2024 | 12:16
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 00:20
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 17.02.2024 | 11:14
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 04:11
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 17.02.2024 | 11:06
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 01:29
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 17.02.2024 | 10:01
Pendik’te kaymakamlık lojmanının önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:49
Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.02.2024 | 09:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA