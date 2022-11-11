Video Yaşam Dolum tesisinde yangın tatbikatı | Video
Dolum tesisinde yangın tatbikatı | Video

Dolum tesisinde yangın tatbikatı | Video

11.11.2022 | 11:37

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OTOMATİK OYNAT

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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara hazırlıklı olunması için gerçekleştirdiği tatbikat ve eğitimlere Kırıkkale Tüpraş Rafinerisi çevresinde bulunan dolum tesisleri ile devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara hazırlıklı olunması adına tatbikat eğitimi verdi. Tatbikat kapsamında akaryakıt dolum terminalinden yangın ihbarı verildi. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, olay yerine hareket eden Kırıkkale Belediysei itfaiye ekipleri ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada dolum tesislerinde meydana gelebilecek olası büyük bir yangında itfaiye grup amirliklerince müdahalenin etkin, doğru ve koordineli yapılabilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlara önem verildiği belirtildi.

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

Gerçekleştirilen tatbikatın gerçeği aratmayacak görüntülere sahne olduğu vurgulanan Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, "Olası yangınlara etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlarımız düzenli olarak devam etmektedir. Bu günde dolum tesisinde tatbikatta oluşturulan senaryo gereği çıkan yangın sonucu gaz tankında tesis çalışanları itfaiye gelene kadar ilk müdahaleyi yaparken itfaiyenin gelişiyle söndürme ve kurtarma çalışmaları yapıldı." ifadesi kullanıldı.

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