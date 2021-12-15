Domaniç'te kar yağışı, ulaşımı aksattı | Video

Kütahya´nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Domaniç´te etkili olan kar yağışı, İnegöl kara yolu Kocayayla geçidinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.