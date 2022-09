Domaniç’te trafik kazası: 2'si çocuk, 6 yaralı | Video

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ. H. An yönetimindeki otomobil, Domaniç-İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü İ. H. An (61), eşi F. An (52), H. Kaş (56), S. Kaş (53), K. E. Çağlar (11) ve M. Kaş (7) 112 Sağlık Ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.