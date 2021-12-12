Domuz sürüsü az kalsın faciaya neden oluyordu | Video

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde domuz sürüsü yolu karşıdan karşıya geçerken az daha faciaya neden oluyordu. Seyir halindeki aracın önüne çıkan domuz sürüsü şans eseri otomobilin altında kalıp, faciaya yol açmadı. Meydana gelen bu olay başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarsus Çamlıyayla yolu Kızılalan mevkiinde seyir halinde olan ve içerisinde sürücü ve ailesinin olduğu aracın önüne domuz sürüsü çıktı.

Sürünün içerisine dalan araç hakimiyetini toplayarak durmayı başarırken aracın içindekiler ise adeta şok geçirdi.

Sürücü Bilal S, "karayolunda yaban hayvanı çıkabilir uyarı levhaları görmedim. Bu eksikliğin mutlaka giderilmesi için karayolları yetkilileri acilen uyarı levhaları koymalıdır.

Domuz sürüsünden öncede daha geride tilki, sincap gibi yaban hayatının sakinleri önümüzden geçmişti. Allah'tan azami süratın altındaydım ya yol boş diye daha hızlı olsaydım emin olun bu araç taklalar atar ve felâket yaşardım" dedi.