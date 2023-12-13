Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Erzincan’ın Çağlayan Beldesi'nde domuz sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
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