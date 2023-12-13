Video Yaşam Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı | Video

13.12.2023 | 08:57

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi'nde domuz sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çağlayan Beldesi'nde sabah saatlerinde tarlaların arasından tek sıra halinde ilerleyen domuz sürüsü civardaki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Son yıllarda Çağlayan civarında domuz popülasyonunun artışı gözlenirken sürü ilerleyerek Munzur Dağları'na doğru gitti.

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