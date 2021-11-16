Video Yaşam Domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı | Video
Domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı | Video

Domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı | Video

16.11.2021 | 15:14

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Bartın’ın Ulus ilçesine domuz tuzağına yakalanan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

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Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde yaşayan ve bir aynın tuzağa yakalandığını gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ayının tuzağa yakalandığı bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

Ayının yakalandığı tuzaktan kurtulma ve ekiplere zarar verme ihtimaline karşılık bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesi ile ayının tuzağa yakalandığı alanın çevresi temizlendi. Ayının hareket kabiliyetinin kısıtlanmasıyla birlikte Veteriner Hekim tarafından önce uyuşturulan ayı daha sonra tedavi edildi.
Ayağında ve ağzında yaralar olduğu tespit edilen 4 yaşındaki boz ayı tedavisinin ardından yakalandığı domuz tuzağından kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Ayının 4 yaşlarında ve bozayı olduğunu belirten Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, "Domuz bağına yakalanmış ayı ihbarı geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak ayıyı kurtarmaya geldik. Ayıyı kurtarma operasyonunda jandarma, işçi arkadaşlar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olarak ayıyı yakalandığı domuz bağından teli keserek kurtardık. Pansumanlarını ve tedavisi yaparak yeniden doğaya bıraktık." dedi.

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