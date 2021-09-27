Video Yaşam Domuzları elleriyle beslediler | Video

Domuzları elleriyle beslediler | Video

Domuzları elleriyle beslediler | Video
27.09.2021 | 00:07

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Fethiye Karagözler Mahallesine domuz sürüsü indi. Mahalle sakinleri domuzları elleriyle besledi. O anları kameralara kaydetti.

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