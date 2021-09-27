Domuzları elleriyle beslediler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:20
Domuzları elleriyle beslediler | Video 27.09.2021 | 00:07
02:08
Havuza düşen yaban domuzları kurtarıldı | Video 26.09.2021 | 17:06
00:51
Görüntülediği domuza, "Birader ne var ne yok" diye seslendi | Video 26.09.2021 | 17:01
04:45
05:44
Kağıthane’de bekçi tarafından öldürülen kadının yakınları konuştu | Video 26.09.2021 | 15:58
02:16
05:30
Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
09:40
Emniyetten dev "Benjamin" operasyonu | Video 26.09.2021 | 14:49
01:27
Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 26.09.2021 | 14:34
01:55
00:58
Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti | Video 26.09.2021 | 14:34
01:10
TEM'de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video 26.09.2021 | 12:45
03:32
01:15
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 26.09.2021 | 12:45
02:33
00:33
Ampute Şampiyonları "Emniyet" ile uçtu | Video 26.09.2021 | 12:53
01:45
Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı | Video 26.09.2021 | 12:45
00:30
Neslihan Atagül gaza bastı, Murat Dalkılıç jet-skiden böyle düştü | Video 26.09.2021 | 12:45
04:38
30 iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı | Video 26.09.2021 | 11:35
04:43
Villasının bahçesini süren vatandaş hayatının şokunu yaşadı | Video 26.09.2021 | 11:15
Fethiye Karagözler Mahallesine domuz sürüsü indi. Mahalle sakinleri domuzları elleriyle besledi. O anları kameralara kaydetti.