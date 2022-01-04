Donan göletten kartpostallık görüntüler | Video

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Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti buz tuttu. Karla kaplanan orman ve göletin bütünleşmesi drone ile havadan görüntülendi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü Yozgat'ta, Çamlık Milli Parkında bulunan Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyinin tamamına yakını buzla kaplandı.
Beyaz ve yeşilin buluştuğu tabiat parkında donan gölet kartpostallık görüntüler oluştururken göletin buz tutmayan tarafında yüzen kuğu ve ördeklerin görüntüsü de eşsiz doğa manzarasına ayrı bir güzellik kattı.
Donan göleti fotoğraflamak için gelen Ahmet Bolat, "Gece hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar düşüyor. Türkiye'nin ilk Milli Parkı olan Yozgat Çamlığında bulunan gölette donmuş. Biz de buranın fotoğrafını çekmek için geldik. Çok güzel bir manzara oluşmuş" dedi.