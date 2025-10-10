Video Yaşam Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı | Video
10.10.2025 | 15:48

Diyarbakır'da dönerci işletmesine tehdit mektubu bırakıp, 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli, yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin eski çalışan olduğu tespit edilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

