Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır'da dönerci işletmesine tehdit mektubu bırakıp, 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli, yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin eski çalışan olduğu tespit edilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
