Video Yaşam Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı | Video
Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı | Video

Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı | Video

09.01.2022 | 09:29

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde donmak üzere olan 17 yavru köpeğe sahip çıkan ve koruma altına alan vatandaşlar, ilgili kurumlara barınak ve mama çağrısında bulundu.

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Bingöl'de kış aylarının çetin çektiği ve hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düştüğü Karlıova ilçesinde, duyarlı vatandaşlar 17 annesiz yavru köpeğe sahip çıkarak geçici olarak koruma altına aldı. Yavru köpekleri donmak üzereyken bulan vatandaşlar, sağlık çalışanları ile birlikte her gün yiyecek ihtiyacını gideriyor. Vatandaşlar, bir süredir kendi imkanlarıyla baktıkları yavru köpekler için kurumlara barınak ve mama çağrısında bulundu.

Esnaflardan Erkan Değirmenci, "Karlıova yaklaşık eksi 20-25 derece soğuk olduğu için sahipsiz yavru köpeklerini donmaması bir yerde topladık. Sağlık çalışanları, esnaflar olarak kendi aramızda onların yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu da sadece bizimle olmuyor. Yetkililerden yardım istiyoruz hem barınak hem de mamaları için yardım bekliyoruz" dedi.

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