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Dönüş yasağı bulunan kavşağa giren otomobilin kaza anı kamerada | Video

Dönüş yasağı bulunan kavşağa giren otomobilin kaza anı kamerada | Video

12.04.2023 | 11:17

Konya'da dönüş yasağı bulunan kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobil sürücüsü, seyir halindeki otomobile çarptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi ile Ulaşbaba Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kule Kavşağından merkez istikametine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki otomobil, dönüş yasağı bulunan kavşaktan dönmek istediği sırada D.Ç. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrularak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücüler ve araçta bulunan F.Y., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, A.Y. idaresindeki otomobil dönüş yasağı bulunan kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada D.Ç. yönetimindeki otomobile çarparak yol kenarına savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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