Dönüş yasağı bulunan kavşağa giren otomobilin kaza anı kamerada | Video
Konya'da dönüş yasağı bulunan kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobil sürücüsü, seyir halindeki otomobile çarptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, A.Y. idaresindeki otomobil dönüş yasağı bulunan kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada D.Ç. yönetimindeki otomobile çarparak yol kenarına savrulduğu görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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