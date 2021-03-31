Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı | Video 31.03.2021 | 12:03
03:24
06:21
05:13
09:20
04:08
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü | Video 31.03.2021 | 10:34
01:49
Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu | Video 31.03.2021 | 10:34
04:08
Bahçesinde bitkin bulduğu balabana sahip çıktı 31.03.2021 | 11:07
01:20
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı | Video 31.03.2021 | 11:24
01:30
01:25
03:34
Adana'da kaldırma düşen anne yadigarı yüzüğü cebine atan genç kız kamerada! 31.03.2021 | 10:13
01:45
Adana’da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı düğün kavgası kamerada 31.03.2021 | 10:33
09:44
01:21
25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar | Video 31.03.2021 | 10:06
01:08
Polisten kaçmak için koskoca TIR'la geri geri gitmiş | Video 31.03.2021 | 10:01
00:45
02:45
Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı 31.03.2021 | 08:17
02:12
Mersin’in Silifke ilçesinde bir binanın 4’üncü katından düşen cam parçaları otomobile zarar verdi. Bir vatandaş düşen cam parçalarından saniyelerle kurtuldu.
Olay, ilçeye bağlı Pazarkaşı Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın 4'üncü katında yapılan temizlik çalışması sırasında kopan cam, U.G.'ye ait 33 KCS 03 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Bu sırada aracın yanından geçen bir kişinin cam parçalarından saniyelerle kurtulduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilde maddi hasar oluştu.