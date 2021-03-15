Video Yaşam Dorse hırsızı çete çökertildi

Dorse hırsızı çete çökertildi

Dorse hırsızı çete çökertildi
15.03.2021 | 12:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı | Video 01:32
Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı | Video 15.03.2021 | 17:34
SON DAKİKA... Şanlıurfa'da vahşet! Yanmış kadın cesedi bulundu | Video 01:20
SON DAKİKA... Şanlıurfa'da vahşet! Yanmış kadın cesedi bulundu | Video 15.03.2021 | 17:25
Kırıkkale'de kafası ve ayakları tarım aracına sıkışan köpeğin kurtarılma anı kamerada | Video 02:44
Kırıkkale'de kafası ve ayakları tarım aracına sıkışan köpeğin kurtarılma anı kamerada | Video 15.03.2021 | 17:12
A HABER CANLI YAYIN | Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izle | Video 01:02
A HABER CANLI YAYIN | Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları A Haber ile canlı izle | Video 15.03.2021 | 19:24
Bir telefonla 500 bin lira dolandırıcılara verdi 00:26
Bir telefonla 500 bin lira dolandırıcılara verdi 15.03.2021 | 16:06
Düzce'de Ali M. isimli genç kendisine tecavüz etmeye çalışan yabancı uyruklu arkadaşını bıçakla öldürdü | Video 02:40
Düzce'de Ali M. isimli genç kendisine tecavüz etmeye çalışan yabancı uyruklu arkadaşını bıçakla öldürdü | Video 15.03.2021 | 15:07
SON DAKİKA: Ankara'da mide bulandıran olay! 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden yaşlı sapık kamerada | Video 01:56
SON DAKİKA: Ankara'da mide bulandıran olay! 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden yaşlı sapık kamerada | Video 15.03.2021 | 15:07
Müge Anlı'da SON DAKİKA: Palu Ailesi - Tuncer Ustael dehşeti olayında çarpıcı gelişme | Video 15:33
Müge Anlı'da SON DAKİKA: Palu Ailesi - Tuncer Ustael dehşeti olayında çarpıcı gelişme | Video 15.03.2021 | 14:40
Isparta'da marketteki tekme tokat kavga kamerada | Video 03:18
Isparta'da marketteki tekme tokat kavga kamerada | Video 15.03.2021 | 14:01
Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu | Video 00:34
Mersin'de su kanalında erkek cesedi bulundu | Video 15.03.2021 | 14:01
Bursa'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten olay anı kamerada! Camide namaz kılan adamın cebinden hırsızlık... | Video 00:26
Bursa'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten olay anı kamerada! Camide namaz kılan adamın cebinden hırsızlık... | Video 15.03.2021 | 13:32
SON DAKİKA: İstanbul Galata Köprüsü'nde tepki çeken skandal görüntüler! Yabancı uyruklu grup denize atlayarak böyle eğlendi | Video 02:57
SON DAKİKA: İstanbul Galata Köprüsü'nde tepki çeken skandal görüntüler! Yabancı uyruklu grup denize atlayarak böyle eğlendi | Video 15.03.2021 | 12:48
Çorum’da yayalara çarpıp kaçan sürücüden şok ifade: Yayalar bana... | Video 05:44
Çorum’da yayalara çarpıp kaçan sürücüden şok ifade: "Yayalar bana..." | Video 15.03.2021 | 13:05
Karabük'te korku dolu anlar! Ale alev yandı | Video 00:36
Karabük'te korku dolu anlar! Ale alev yandı | Video 15.03.2021 | 12:48
Dorse hırsızı çete çökertildi 02:52
Dorse hırsızı çete çökertildi 15.03.2021 | 12:50
İstanbul Boğazı'nda tehlike! Deniz dibi balıkçı kurşunlarıyla dolu | Video 08:55
İstanbul Boğazı'nda tehlike! Deniz dibi balıkçı kurşunlarıyla dolu | Video 15.03.2021 | 10:40
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Müge Anlı'dan dehşet saçan sapık enişte olayı hakkında flaş duyuru! | Video 14:59
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Müge Anlı'dan dehşet saçan sapık enişte olayı hakkında flaş duyuru! | Video 15.03.2021 | 10:52
Son dakika: İstanbul Sultanbeyli’deki pitbull köpeği dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:37
Son dakika: İstanbul Sultanbeyli’deki pitbull köpeği dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.03.2021 | 11:35
Müge Anlı 15 Mart 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan son dakika dehşet saçan sapık enişte olayı duyurusu | Video 14:59
Müge Anlı 15 Mart 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan son dakika dehşet saçan sapık enişte olayı duyurusu | Video 15.03.2021 | 10:52
İstanbul'da drift yapan sürücünün kaza yapma anı kamerada | Video 00:23
İstanbul'da drift yapan sürücünün kaza yapma anı kamerada | Video 15.03.2021 | 10:55

İstanbul’da Paravan şirket kurup, çalıntı ve tescil kayıtlarında hacizli olan tır dorselerini tespit ederek  şase numaralarını değiştirip satışa sunan ve toplam 50 Milyon liraya yakın vurgun yaptığı belirlenen oto hırsızlık çetesi çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken operasyon anı kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dorseleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, İstanbul'da paravan şirket kurup çalıntı ve tescil kayıtlarında hacizli olan tır dorselerini tespit edip satın alan ve dorselerdeki şaşi numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirip satarak toplam 50 Milyon lira vurgun yaptıkları öne sürülen kişileri tespit etti. İstanbul merkezli Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilerin çaldıkları dorselere ünlü dorse firmalarının adına şase kaydedip 5 yüksek fiyatlara sattıkları tespit edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 59 dorsenin çalındığı tespit edilirken şüphelilerin bu yöntemle 50 milyon liraya yakın vurgun yaptıkları ileri sürüldü.


Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA