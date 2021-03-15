Dorse hırsızı çete çökertildi

İstanbul’da Paravan şirket kurup, çalıntı ve tescil kayıtlarında hacizli olan tır dorselerini tespit ederek şase numaralarını değiştirip satışa sunan ve toplam 50 Milyon liraya yakın vurgun yaptığı belirlenen oto hırsızlık çetesi çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken operasyon anı kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dorseleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, İstanbul'da paravan şirket kurup çalıntı ve tescil kayıtlarında hacizli olan tır dorselerini tespit edip satın alan ve dorselerdeki şaşi numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirip satarak toplam 50 Milyon lira vurgun yaptıkları öne sürülen kişileri tespit etti. İstanbul merkezli Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin çaldıkları dorselere ünlü dorse firmalarının adına şase kaydedip 5 yüksek fiyatlara sattıkları tespit edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 59 dorsenin çalındığı tespit edilirken şüphelilerin bu yöntemle 50 milyon liraya yakın vurgun yaptıkları ileri sürüldü.



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.