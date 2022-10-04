Dört farklı türde uyuşturucuyla yakalandılar | Video

İstanbul’un yedi ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan “Dar Alan” uygulamalarında dört farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Dar Alan" uygulamaları yaptı.

2 bin 569 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi. Dört yoklama kaçağı, iki düzensiz kaçak göçmen, bir aranan firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 277 gram Esrar maddesi, 61 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 32 gram Metamfetamin maddesi ve dokuz uyuşturucu hap ele geçirildi.