Video Yaşam Döviz bürosunda bin euro fazladan alan müşteri parayı geri getirdi | Video
Döviz bürosunda bin euro fazladan alan müşteri parayı geri getirdi | Video

Döviz bürosunda bin euro fazladan alan müşteri parayı geri getirdi | Video

03.06.2022 | 14:37

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Gaziantep'teki bir döviz bürosunda çalışanın yanlışlıkla bin euro fazladan verdiği Mehmet Çulcu, fazladan verilen bin euroyu geri getirdi. Paranın fazladan verildiğini haberlerden öğrendiğini söyleyen Çulcu, bu hareketiyle insanlık ölmemiş dedirtti.

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Olay, merkez Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda 25 Mayıs günü yaşandı. İddiaya göre, inşaat işçisi Mehmet Çulcu (44) belediyenin hesabına yatırdığı 60 bin TL'lik kentsel dönüşüm parasını euro'ya çevirmek için döviz bürosuna geldi. Döviz bürosu yetkilisi, kur karşılığında Çulcu'ya 3 bin 400 euro vermesi gerekirken yanlışlıkla 4 bin 400 euro verdi. Akşam kasayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin euro eksik olduğunu ve fazla para verildiğini fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

PARAYI GETİRMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın Çulcu'ya verildiği belirlenirken, döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, dün İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği röportajda parayı geri getirmesi için Çulcu'ya çağrı yapmıştı.

İHA'nın haberi üzerine kendisine bin euro fazladan verildiğini öğrenen işçi Çulcu, fazladan bin euro'yu döviz bürosuna getirerek teslim etti. Paranın fazladan verildiğini yayınlanan haberlerden öğrendiğini söyleyen Çulcu, o gün kafasındaki karışıklıktan dolayı paranın fazladan verildiğini anlamadığını belirtti.

"PARAYI ALDIĞIM GİBİ EVDE KÖŞEYE ATIMIŞTIM"
Kentsel dönüşüm projesinden dolayı belediyenin hesabına para yatırdığını aktaran Çulcu, "Evden çıkarak kiraya geçtik. Ev meselesinden dolayı kafam karışıktı. Burada da 3 defa saymama rağmen fazla verildiğini anlamadım. Kafam yerinde değildi. Ancak bin Euro fazladan verilmiş. Farkına vardık ama iş işten geçmişti. Beni amcaoğlum aradı. Bana 'Sen euro'mu aldın' diye sordu. Bende nereden bildiğini sordum. O da bana haberleri söyledi. Bende hemen geri getirip teslim ettim. Parayı aldığım gibi eve götürüp köşeye atmıştım" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK ÖLMEMİŞ GERÇEKTEN"
Döviz bürosu yetkilisi Burak Ok ise Mehmet Çulcu'ya teşekkür ederek, "Sağ olsun ağabey getirip parayı teslim etti. Duyarlı bir vatandaşımızmış. Bin Euro ile kimse zengin olmaz ama ağabey duyarlılık gösterdi. Bizi boş çıkarmadı. Emeğimizi geri getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnsanlık ölmemiş gerçekten. Keşke herkes Mehmet ağabey gibi olsa" şeklinde konuştu.

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