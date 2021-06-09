Video Yaşam Döviz bürosunu soymaya çalışan şahsı iş yeri sahibi yakalayıp polise teslim etti | Video

Döviz bürosunu soymaya çalışan şahsı iş yeri sahibi yakalayıp polise teslim etti | Video

Döviz bürosunu soymaya çalışan şahsı iş yeri sahibi yakalayıp polise teslim etti | Video
09.06.2021 | 17:46

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Şişli'de döviz bürosunu silahla soymaya çalışan iki kişiden birisi iş yeri sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

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