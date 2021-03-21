Video Yaşam Down sendromlu gencin itfaiyeci olma hayali gerçekleşti | Video

Down sendromlu gencin itfaiyeci olma hayali gerçekleşti | Video

Down sendromlu gencin itfaiyeci olma hayali gerçekleşti | Video
21.03.2021 | 11:19

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Nevşehir’de bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 18 yaşındaki Ramazan Ünlü, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile göreve çıkarak bir günlüğüne de olsa hayalini gerçekleştirdi.

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Nevşehir'de, bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu genç, itfaiye ekipleriyle yangın söndürerek itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi. Milli cirit sporcusu olan down sendromlu 18 yaşındaki Ramazan Ünlü, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle Nevşehir Belediyesi personelleri tarafından evinden alınarak İtfaiye Müdürlüğüne getirildi. İtfaiye müdürlüğünde personellerle sohbet eden Ünlü için yangın sireni çaldı. Yangın söndürme kıyafetlerini giyinen down sendromlu Ünlü, itfaiye aracına bindi. Şehirde kısa bir tur atan Ünlü, kendisi için hazırlanan yangın söndürme alanına gitti. Burada itfaiye personeliyle birlikte yangına müdahale eden Ünlü, kendisine verilen talimatları uygulayarak yangını başarıyla söndürdü. Hayalinin itfaiyeci olmak olduğunu söyleyen Ünlü, "Yangını söndürdüm, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim." dedi.

İtfaiye personeli Abdullah Yalçın da "Ramazan arkadaşımız bize itfaiyeciliği öğrenmek istediğini, gönüllü itfaiyeci olacağını söyledi. Biz de ona yardımcı olmak için gerekli bilgileri verdik. Yangının suyla nasıl söndürüleceğini gösterdik. Başarılı bir itfaiyeci adayı kendisi. Her zaman bekliyoruz." diye konuştu. Ramazan'ın hocası Tarkan Güney ise "Ramazan milli bir sporcu. Birlikte çok vakit geçiriyoruz. Buradan her geçtiğimizde bana itfaiyeci olmak istediğini söylüyordu. Belediye Başkanımızdan rica ettik onlarda sağ olsunlar kırmadılar ve bugün çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan'ı çok mutlu ettiler." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran da şunları söyledi: "Ramazan'ın bir hayali varmış. İtfaiyeci olmak istiyormuş. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde hayalini gerçekleştirmek istedik. İtfaiyeci abileriyle birlikte bir tatbikat yaptı, çok da başarılı oldu. Bu tür insanlarımız topluma kazandırılabilir kişiler. Bu yüzden çok önemsiyoruz bunu. Hekim olmam nedeniyle daha önce çok karşılaştığım kişiler down sendromlular. Çok seviyoruz onları. Ramazan da onlardan biri ve çok başarılı bir itfaiyeci." Başkan Savran, Ünlü'ye yangını başarıyla söndürdüğü için madalya takarak bir de hediye verdi.

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