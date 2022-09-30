Down sendromlu İlknur'un evlilik hayali gerçekleşti | Video

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Rize’de down sendromlu 33 yaşındaki İlknur’un evlilik hayali gerçekleşti. Evlilik ve eğlence programlarını sürekli izleyen İlknur, annesi Rabia Çakır’a “Arkadaşlarım evleniyor, ben de evlenmek istiyorum” dedi. Ailesi kızının isteğini yerine getirmek için evde bir düğün merasimi yaptı. Evlerinde düğün havası şeklinde yapılan etkinlikte İlknur’a gelinlik giydirildi, amcasının gelini Neriman Çakır’a ise damat kıyafeti giydirildi, bıyık yapıldı. Evde gerçek düğünü aratmayacak şekilde düzenlenen etkinlikte geline para takıldı, aileler gelin ve damatla fotoğraf çekildi. Evlilik hayalini yaşayan ve düğünde oyunlar oynayan İlknur’un mutluğu gözlerinden okunuyordu.