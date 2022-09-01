Video Yaşam Drenaj kanalına giren hırsız mahsur kaldı! Çıkış noktası bulamayınca vatandaştan yardım istedi | Video
Drenaj kanalına giren hırsız mahsur kaldı! Çıkış noktası bulamayınca vatandaştan yardım istedi | Video

Drenaj kanalına giren hırsız mahsur kaldı! Çıkış noktası bulamayınca vatandaştan yardım istedi | Video

01.09.2022 | 14:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video 05:12
İstanbul’da aynı şantiyeyi yine su bastı, vinç su altında kaldı | Video 01.09.2022 | 14:09
Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü | Video 03:09
Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü | Video 01.09.2022 | 14:09
Drenaj kanalına giren hırsız mahsur kaldı! Çıkış noktası bulamayınca vatandaştan yardım istedi | Video 02:41
Drenaj kanalına giren hırsız mahsur kaldı! Çıkış noktası bulamayınca vatandaştan yardım istedi | Video 01.09.2022 | 14:09
Bayrampaşa’da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı | Video 02:29
Bayrampaşa’da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı | Video 01.09.2022 | 14:09
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nu su bastı | Video 03:00
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı | Video 01.09.2022 | 13:07
“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video 00:24
“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video 01.09.2022 | 12:36
Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video 03:09
Fatih’te dehşet anları! Taksiciler bir kişiyi öldüresiye dövdü | Video 01.09.2022 | 11:43
Patronunun telefonunu çaldı, banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı | Video 02:02
Patronunun telefonunu çaldı, banka hesabına girip 214 bin lira dolandırdı | Video 01.09.2022 | 11:14
Bursa Mudanya’da sel sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz ve şehir birbirine karıştı | Video 01:51
Bursa Mudanya'da sel sonrası inanılmaz görüntüler! Deniz ve şehir birbirine karıştı | Video 01.09.2022 | 11:13
Muavine kaçan Ayşe Bağcı neler yaşadı? Müge Anlı canlı yayında anlattıkları şoke etti | Video 04:35
Muavine kaçan Ayşe Bağcı neler yaşadı? Müge Anlı canlı yayında anlattıkları şoke etti | Video 01.09.2022 | 11:12
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video 01:49
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi! Gelen vatandaşlara bıçak ve yumrukla saldırıyor | Video 01.09.2022 | 10:30
Buzulların eridiğine dikkat çekmek için Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandılar | Video 03:29
Buzulların eridiğine dikkat çekmek için Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmandılar | Video 01.09.2022 | 10:18
Ardahan’da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi | Video 00:28
Ardahan'da yürekleri ısıtan görüntü: Sıcaktan bunalan köpeğe elleri ile su içirdi | Video 01.09.2022 | 10:18
Hayatını kurtaran sokak köpeğiyle arkadaş oldu | Video 06:25
Hayatını kurtaran sokak köpeğiyle arkadaş oldu | Video 01.09.2022 | 10:02
Çaldıkları akülerle yakalandılar | Video 00:29
Çaldıkları akülerle yakalandılar | Video 01.09.2022 | 09:44
Bursa’da otobüs terminalinin çatısının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada | Video 02:15
Bursa’da otobüs terminalinin çatısının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada | Video 01.09.2022 | 08:47
Genç kadın evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 01:39
Genç kadın evinin bahçesinde kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video 01.09.2022 | 08:47
Meksika’da heyelan | Video 00:25
Meksika’da heyelan | Video 01.09.2022 | 00:58
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video 02:31
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı esprisiyle ünlü sunucuyu güldürdü! Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! | Video 31.08.2022 | 23:53
Esra Erol 18 yıl sonra hasreti sona erdirdi! Kavuşma sonrası herkes stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! | Video 12:24
Esra Erol 18 yıl sonra hasreti sona erdirdi! Kavuşma sonrası herkes stüdyoda gözyaşlarına boğuldu! | Video 31.08.2022 | 18:47

Antalya’da hırsızlık için girdiği drenaj kanalının kapağının kapatılmasıyla içeride mahsur kalan şüpheli, çıkış yapacak yer bulamayınca vatandaştan yardım istedi. Durumun polise haber verilmesinin ardından mahsur kalan hırsızlık şüphelisi, itfaiye ekibinin operasyonuyla kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan drenaj kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık için drenaj kanalına giren Kani C., bir süre sonra girdiği yerden tekrar çıkmak istedi ancak kapağın kapatıldığını fark etti. Kanal içerisinde açık kapak aramaya başlayan Kani C., bulayınca umudu kesip logara yaklaşarak vatandaşlardan yardım istedi. Durumun 112'ye bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri motorlu testere ile demir parmaklıkları kesti. Polis ekipleri güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapatırken, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Kani C., bulunduğu yerden çıkartıldı.

HIRSIZLIK SUÇLARINDAN KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLEN KANİ C., POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ.
Olayın görgü tanıklarından Ahmet Akbaş isimli vatandaş ise, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Kanaldan ilk başta bir çocuğa seslenip su istemiş. Biz de polise bilgi verdik. Girdiği yeri kapatmışlar sanırım, çıkamayınca buradan yardım istemiş" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA