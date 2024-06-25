Video Yaşam Drift atan aracın çarpmasıyla böyle savruldu | Video
Drift atan aracın çarpmasıyla böyle savruldu | Video

Drift atan aracın çarpmasıyla böyle savruldu | Video

25.06.2024 | 12:22

Konya'da bir sürücü otomobil ile kalabalığın arasında drift attığı sırada 2 kişi aracın kaputuna oturdu. Bir süre sonra hareket halindeki araçtan düşen kişiye aracın tamponu çarparak savurdu. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkinde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsünün drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerde, sürücünün otomobili ile drift attığı, bir kişinin ortada beklediği bu sırada araç sürücüsünün otomobil ile çevresinde döndüğü daha sonra farklı bir kişinin hareket halindeki aracın kaputuna oturduğu bir süre sonra kişilerden birisinin araçtan uzaklaşmaya çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu savrulduğu görülüyor. Yaklaşık 30 saniye drift atan sürücü, daha sonra bulunduğu yerden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri, drift atan sürücüyü tespit etti. Otomobil, polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesinde yakalanarak durduruldu. Sürücüye "Drift yapmak" suçundan 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine 60 gün el konuldu.
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