Drift atan magandalara mahalleli tepki gösterdi | Video
Bursa'da kavşakta defalarca kez drift atan magandalara mahalle sakinleri evlerinden inerek durdurdu. Bir süre yaşanana arbede sonrası drift atan şahıslar bölgeden uzaklaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Drift atan magandalara mahalleli tepki gösterdi | Video 20.10.2024 | 11:11
00:47
08:26
01:59
D-100'de kamyonet devrildi; trafik durma noktasına geldi | Video 20.10.2024 | 09:39
02:46
02:54
03:08
Bartın'da şişeli, bıçaklı "kadına bakma" kavgası: 2 yaralı | Video 20.10.2024 | 08:31
04:19
05:53
01:19
Kurtlar sürüye, dronlu çoban kurtlara pusu attı | Video 20.10.2024 | 08:31
02:38
02:25
00:36
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi 19.10.2024 | 15:59
13:29
Ünlü oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı 19.10.2024 | 15:38
02:49
Ankara'da eski kocasının iş yerini basıp darp eden kadın kamerada 19.10.2024 | 14:15
00:39
Bursa'da fuhuş çetesine darbe 19.10.2024 | 14:13
02:18
Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran 'Gazze' açıklaması 19.10.2024 | 11:54
00:51
Arnavutköy’de tekme ve yumruklarla kavga eden çocuklar kamerada 19.10.2024 | 11:10
04:08
İzmir'de çaldığı taksiden hareket halindeyken atlayan şahıs kamerada! 19.10.2024 | 10:29
03:03
Bitlis'te aç ayılar karavanlara dadandı 19.10.2024 | 10:20