Drift atan otomobile 20 bin lira ceza! | Video

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yapan otomobili güvenlik kameralarından tespit ederek ceza işlemi uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobilin plakasına 20 bin 342 lira para cezası kesildiği bildirildi.