Drift atan sürücü radar aracının kamerasına yakalandı

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Konya'da trafik ekipleri tarafından yapılan radar uygulaması sırasında, drift atan otomobil sürücüsü radara yakalandı. 7 bin 14 lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, huzur ve güven şehri Konya ilkesini benimseyen Konya İl Emniyet Müdürlüğü, trafik denetlemelerine aralıksız devam ediyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde radar ekibi, hız ihlali yapan sürücüler üzerinde yaptığı denetim sırasında, bir otomobilin trafikteki vatandaşların ve kendi güvenliğini tehlikeye atarak drift yaptığı anlar radar aracının kamerasına yansıdı. Drift atan aracın görüntüleri kayda alınmasının ardından araç, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahin Motorize ekiplerine bildirildi. Kısa sürede Şahin ekipleri, tarafından durdurulan araç sürücüsü M.Ç.'ye drift atmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamak maddelerinden 7 bin 14 lira cezai işlem uygulandı ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü M.Ç., hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Öte yandan, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şehrin huzur ve güvenini tehlikeye sokan trafik magandalarına göz açtırmayan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak günün 24 saatinde kural tanımayan sürücülere karşı denetimlerini sürdüreceğini ve bu tür denetimlerin artarak devam edeceği" denildi.