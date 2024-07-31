Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu | Video
Şanlıurfa’da cadde ortasında trafiği tehlikeye sokarak drift atan sürücüye para cezası uygulayan ekipler, ehliyetine ise el koydu.
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