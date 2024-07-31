Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu | Video 31.07.2024 | 10:19 Şanlıurfa’da cadde ortasında trafiği tehlikeye sokarak drift atan sürücüye para cezası uygulayan ekipler, ehliyetine ise el koydu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesinde yaşandı. Bir otomobilin cadde ortasında trafiği tehlikeye sokarak drift attığı ihbarını alan polis ekipleri, mahallede araştırma yaptı. Aracın plakasını belirleyen ekipler, kısa sürede sürücüye ulaştı. Sürücüye idari para cezası uygulayan ekipler, ehliyetine ise 2 ay el koydu.