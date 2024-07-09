Video Yaşam Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı | Video
Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı | Video

Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı | Video

09.07.2024 | 08:48

Niğde'de cadde ortasında drift atarak çevreyi rahatsız eden şahsa idari para cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Niğde merkez Selçuklu Caddesi Kendirli Camii önünde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden otomobil sürücüsü birden drift atarak çevreyi rahatsız etmeye başlayınca sürücüye KTK'nın 67/1-d maddesi uyarınca 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; " Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7-24 çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz, kıymetli vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
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